Anchieta divulga programação do Festival de Verão com diversas atividades esportivas e culturais

Foto: reprodução/PMA

A programação do Festival de Verão Itinerante de Anchieta já está confirmada. O evento começa no dia 10 de janeiro e vai até 08 de fevereiro, trazendo muitas atividades esportivas e culturais para várias praias e também para o Centro da cidade.

Entre os principais destaques, está a Arena de Verão, que ficará montada na Praia Central de 14 a 31 de janeiro. A partir de 16 de janeiro, a Praia de Castelhanos recebe o 31º Festival de Cinema de Vitória, que acontece até o dia 18 e promete encantar o público com a magia do cinema.

Além disso, na nova praça de Iriri, na Praia da Costa Azul, rola o Cultura em Toda Parte nos dias 17 e 18 de janeiro. E não para por aí! No dia 25 de janeiro, a Praia da Areia Preta, também em Iriri, vai ser palco do Festival Moqueca Pop Verão, com muita música e diversão.

Confira mais datas do Festival de Verão Itinerante de Anchieta:

10/01 – Praça dos Imigrantes

11/01 – Centro de Anchieta e Ubu

12/01 – Praia do Coqueiro

17/01 – Deguste Verão – Praça de Iriri

18/01 – Centro de Anchieta, Castelhanos e Ubu

24/01 – Praça dos Imigrantes

25/01 – Praia dos Castelhanos

26/01 – Praia do Coqueiro

1º, 7 e 8 de fevereiro – Centro de Anchieta