Anchieta inicia cadastramento de vendedores para o Verão 2018

Entre os dias 06 e 10 de novembro a Prefeitura de Anchieta, por meio da Gerência Operacional de Fiscalização de Obras e Posturas, vai abrir as inscrições para vagas de vendedores ambulantes ou de pontos fixos que desejam trabalhar nos balneários do município durante a temporada de verão 2017/2018. As inscrições devem ser feitas no setor de Protocolo da Prefeitura, localizado na sede administrativa. Os documentos estão disponíveis no Edital, publicado no site da prefeitura.

Os interessados devem formalizar o pedido no setor de Protocolo endereçado à Gerência Operacional de Fiscalização de Obras e Posturas com cópia dos documentos necessários. A divulgação com a relação dos classificados será publicada no dia 20 de novembro.

Uma das recomendações é que todo comércio ambulante ou fixo deverá estar provido de sacos plásticos para o acondicionamento de seus resíduos (lixo), devendo depositá-los em ponto adequado para a coleta após o expediente.

Os balneários e praias habilitadas para o exercício do comércio eventual e ambulante são: Castelhanos, incluindo praias dos Castelhanos e da Baleia; Ubu, composto das praias de Ubu e Parati e Iriri, composto das praias da Costa Azul, Areia Preta e Namorados.

Fique atento:

Inscrições para vendedores ambulantes ou pontos fixos de 06 a 10 de novembro, no Protocolo da Prefeitura, das 11h às 17h.