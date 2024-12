Anchieta intensifica ações de combate à dengue no período de chuvas

Foto: reprodução

A Secretaria de Saúde de Anchieta está reforçando as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. O alerta surge após as recentes chuvas, que aumentam o risco de focos em áreas com água parada. Para evitar a proliferação do mosquito, a população deve eliminar água acumulada em recipientes como vasos de plantas, pneus e garrafas.

Segundo o órgão, é fundamental que os moradores recebam os agentes de endemias durante as visitas domiciliares e colaborem com a inspeção em suas residências, mantendo-se vigilantes contra criadouros do mosquito.

De acordo com a legislação municipal, a recusa em permitir a entrada dos agentes pode resultar em multa. Os valores variam de R$ 451,44 a R$ 1.789,09 e são aplicados em imóveis onde forem encontrados dois ou mais focos ou em casos de reincidência.

Para confirmar ou remarcar visitas dos agentes de endemias, os moradores podem contatar a Vigilância Ambiental pelo telefone (28) 99276-9563. A coordenação da Vigilância, liderada por Alessandra Thompson, está à disposição para fornecer o nome do servidor escalado para o atendimento.

A Secretaria de Saúde informou que a população também pode utilizar o telefone da Vigilância Ambiental para relatar a presença de focos de Aedes aegypti.

*Com informações da Prefeitura de Anchieta.