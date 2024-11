Apae Guarapari promove campanha de apadrinhamento para presentear os assistidos no Natal

Fotos: reprodução

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) Guarapari deu início à campanha de apadrinhamento natalino para os 160 assistidos da instituição, visando arrecadar presentes que serão entregues pelo Papai Noel durante um almoço de confraternização com as famílias. A iniciativa é uma tradição festiva da entidade e busca envolver a comunidade em um gesto de carinho e solidariedade, proporcionando um Natal mais especial para os envolvidos.

O processo de apadrinhamento envolve a indicação do presente pelo próprio assistido, e o padrinho ou madrinha recebe todas as informações sobre o pedido. A campanha já está em andamento, e para participar, basta entrar em contato com a Apae Guarapari pelos números (27) 3361-3300 ou (27) 99829-8182 e escolher seu afilhado(a). Os presentes devem ser entregues na secretaria da Apae até o dia 30 de novembro.

A presidente da instituição, Aline Quirino, destaca a importância do projeto. “Este ano estamos com um número maior para apadrinhamento, pois contamos com 160 assistidos, e os presentes fazem muita diferença.”

A entrega dos presentes é feita durante um almoço de confraternização com os alunos e seus familiares. “É um momento muito festivo da instituição, pois no final de cada ano realizamos um almoço com os assistidos e suas famílias, como encerramento e agradecimento de mais um ano. Neste almoço, fazemos apresentações e a entrega dos presentes pelo Papai Noel”, explicou Aline.

Segundo ela, o apoio da comunidade é essencial na realização desse momento. “Caso alguém tenha interesse em ajudar de alguma forma, até mesmo com o almoço que faremos para os assistidos e as famílias, entre em contato com a Apae Guarapari”, finalizou.

Serviço:

Campanha de Apadrinhamento Apae Guarapari – Natal 2024

Contato: (27) 3361-3300 ou (27) 99829-8182

Entrega dos presentes: até o dia 30 de novembro, na secretaria da Apae Guarapari

Local: Rua Vereador Jorge Simões, 10 – Itapebussu, Guarapari