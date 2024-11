Apae Guarapari realiza ação entre amigos com sorteio de prêmios para arrecadar recursos

Arte: reprodução

Com o intuito de arrecadar fundos e melhorar a estrutura da instituição, a Apae Guarapari lançou a “Ação entre Amigos – Campanha de Natal 2024”. Os bilhetes para participar da ação, no valor de R$5, já estão disponíveis com os colaboradores ou pelos telefones (27) 99829-8182 ou (27) 3361-3300. Para a iniciativa, será realizado um sorteio valendo prêmios no dia 14 de dezembro.

A ação visa financiar a construção de um cômodo específico para armazenamento de materiais na sede da Apae, atendendo a uma recomendação do Corpo de Bombeiros e contribuindo para a melhoria do local.

A presidente da Apae Guarapari, Aline Quirino, enfatizou a importância da participação da comunidade: “Destacamos que os recursos adquiridos serão suporte fundamental para atingir o nosso objetivo. Esperamos que a população abrace nosso pedido e contribua”, explica.

O sorteio está previsto para acontecer no dia 14 de dezembro, durante a festa de final de ano da Apae, e o resultado será divulgado nas redes sociais da instituição.

“A Apae atualmente atende cerca de 160 assistidos em questões de deficiência intelectual e múltipla. Agradecemos o apoio de todos os participantes, pois a ajuda é fundamental para continuar melhorando e ampliando nosso trabalho”, reforça Aline.

Serviço:

Ação entre Amigos – Campanha de Natal 2024

Data do sorteio: 14 de dezembro

Valor do bilhete: R$ 5

Para participar, entre em contato com um dos colaboradores ou pelos números (27) 99829-8182 / 3361-3300