Apae Guarapari realiza caminhada para celebrar início da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência

Fotos: reprodução/Apae Guarapari

A Apae Guarapari dará início à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla com uma caminhada para conscientizar a sociedade e destacar a importância da inclusão. O encontro será nesta quarta-feira (21), na Praia do Morro. A concentração ocorrerá às 9h no quiosque 01, com previsão de saída às 9h30. A caminhada seguirá até o Hotel Quatro Estações.

Segundo Aline Quirino, presidente da Apae Guarapari, a semana instituída pela Lei Federal nº 13.585/2017 é um marco importante na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. “Essa data é muito importante para nossos assistidos porque é um momento de conscientizar a sociedade, incluí-los nos espaços visivelmente públicos e dizer que eles existem, estão presentes e merecem todo respeito”, ressaltou.

A programação da semana deste ano inclui atividades como cinema, canoagem e palestras, proporcionando oportunidades para as pessoas atendidas pela instituição. “Nossos assistidos ficam muito ansiosos com a chegada desta semana especial”, conta a presidente.

Confira a programação completa para a Semana Nacional das Pessoas com Deficiência:

21/08 (quarta-feira): Caminhada com concentração às 9h no quiosque 01 da Praia do Morro.

22/08 (quinta-feira): Sessões de cinema pela manhã e à tarde.

23/08 (sexta-feira): Ação social com assistidos e palestra para os responsáveis legais à tarde.

24/08 (sábado): Canoagem na Prainha de Muquiçaba.

26/08 (segunda-feira): Almoço para os assistidos no Cantinho do Curuca.

27/08 (terça-feira): Atividades recreativas pela manhã.

Serviço:

Caminhada da Semana Nacional das Pessoas com Deficiência – Apae Guarapari

Data: 21/08 (quarta-feira)

Horário: concentração às 9h e saída às 9h30

Local: Praia do Morro (saída do quiosque 01 e percurso até o Hotel Quatro Estações)