Após vistoria, Prefeitura de Guarapari inicia primeiras medidas de manutenção na UPA

Fotos: divulgação/PMG

Um dia após visitarem a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e constatarem inúmeros problemas na infraestrutura e em equipamentos, o prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, e a secretária de Saúde, Larissa Santório, deram início, nesta quinta (02), às primeiras medidas de manutenção do local.

Entre as melhorias realizadas até o momento estão a instalação de filtro de água, troca de maçanetas das portas, reparos na sala de emergência, limpeza e manutenção do sistema de ar-condicionado, impressoras e sanitários, pequenos reparos de pintura, além de ajustes e instalações de equipamentos.

Segundo Larissa, os reparos já estavam no plano de ações da nova gestão e foram colocados em prática imediatamente após o início dos trabalhos na prefeitura. A secretária explicou que a UPA apresenta problemas significativos na infraestrutura e nos equipamentos, o que impacta diretamente a qualidade dos serviços prestados.

“A nova gestão municipal assume o compromisso de realizar uma manutenção completa da UPA. Hoje, no nosso primeiro dia de mandato, já começamos melhorias na estrutura física e reforço nos recursos humanos. Essas ações têm como objetivo assegurar um atendimento mais eficiente, humanizado e digno para os cidadãos, reafirmando a saúde pública como prioridade da administração municipal”, destacou Larissa.

Com a saúde entre as principais políticas de sua gestão, o prefeito Rodrigo Borges disse que os primeiros reparos fazem parte do início do trabalho. “Essas melhorias são apenas o começo. A UPA é um pilar essencial da nossa rede de saúde, e estamos empenhados em garantir que a população tenha acesso a um atendimento de qualidade, com estrutura adequada e profissionais capacitados”, afirmou o prefeito.

Já a diretora da UPA, Dora Barsali, enfatizou que as manutenções continuam em andamento e que, dependendo da disponibilidade de materiais, outras reformas necessárias serão realizadas para garantir melhores condições de trabalho aos profissionais e um atendimento mais adequado à população.

*Com informações da Prefeitura de Guarapari.