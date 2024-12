Arte e solidariedade: Mostra teatral arrecada recursos para ONG Crescer com Viver

Fotos: divulgação

No dia 10 de dezembro, às 19h, o Maxime Centro Educacional será cenário de uma noite especial. A Oficina de Teatro Bruna Miranda realizará sua 2ª Mostra de Teatro, um evento que promete encantar, inspirar e emocionar o público.

A entrada será solidária, com uma doação sugerida de R$ 5,00. Todo o valor arrecadado será destinado à ONG Crescer com Viver, que presta apoio fundamental a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no bairro Adalberto Simão Nader.

A Mostra de Teatro trará ao público peças autorais escritas e dirigidas por Bruna Miranda, que trabalhou lado a lado com os alunos para desenvolver roteiros que refletem suas vivências e criatividade. Bruna explica que o processo de criação foi totalmente colaborativo, permitindo que cada aluno contribuísse com ideias e perspectivas.

“Cada detalhe das peças foi pensado em conjunto. É um trabalho que reflete o olhar e o sentimento de todos os envolvidos, e isso torna a experiência ainda mais especial”, destaca a diretora.

A turma infantil (6 a 9 anos) apresentará uma peça natalina, que promete encantar o público com sua simplicidade e mensagem de esperança. Já a turma mista (9 a 20 anos) traz à cena a peça “Viagem no Tempo”, um espetáculo que mistura reflexões sobre passado, presente e futuro, convidando a plateia a revisitar suas próprias histórias. “Essa peça é profunda e emocionante. Muitos vão se identificar com as questões abordadas, e acredito que sairemos todos transformados”, diz Bruna.

Além das peças principais, o evento contará com apresentações de esquetes teatrais, improvisos e um monólogo interpretado pela própria Bruna Miranda. A proposta é oferecer uma experiência interativa, onde o público será incentivado a viver o teatro de maneira prática, sentindo-se parte do espetáculo.

“Guarapari ainda não possui um teatro próprio, e muitos moradores nunca tiveram a oportunidade de assistir a uma peça. Nossa missão é proporcionar esse acesso, fomentar a arte e a cultura na cidade e, quem sabe, plantar a semente do amor pelo teatro em novos corações”, enfatiza Bruna.

*Com informações da Assessoria de Comunicação.