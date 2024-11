Associação Capixaba Vôlei celebra 10 anos de história e impacto social em Guarapari

Fotos: divulgação

A Associação Capixaba Vôlei de Desporto e Lazer, projeto iniciado em 2014 pelo professor de educação física Edcarlos Gomes, celebra uma década de atuação transformadora em Guarapari. Criada inicialmente como um projeto social, a iniciativa cresceu e se consolidou como uma referência na formação de atletas e cidadãos, atendendo adolescentes, jovens e adultos com aulas gratuitas de voleibol no ginásio do Polivalente, no bairro Itapebussu.

Com foco no desenvolvimento esportivo e social, o projeto atende atualmente cerca de 150 participantes diretos, além de outros 100 inscritos no programa “Virando o Jogo”, parceria viabilizada pela Federação Estadual de Vôlei (FESV) e pela Lei de Incentivo Estadual.

Edcarlos Gomes, fundador do projeto

“Entendemos o esporte como uma forma de transformação social e temos visto isso durante esses 10 anos. Atletas conquistaram bolsas de estudo, oportunidades em outros estados e valores como disciplina, amizade e solidariedade têm sido fundamentais na formação desses jovens”, destaca Edcarlos.

Ao longo dos anos, a Associação conquistou importantes títulos em competições escolares e adultas, enquanto ampliava suas categorias e estrutura. Hoje, o projeto conta com quatro treinadores e quatro auxiliares, que trabalham com equipes das categorias sub-16 e sub-18, masculinas e femininas, além de times adultos. Todo o trabalho é sustentado pelo voluntariado e pelo apoio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), que disponibiliza o ginásio e materiais.

Desafios e futuro

Apesar das conquistas, a Associação Capixaba Vôlei enfrenta desafios para continuar crescendo. “Estamos reformulando a entrada dos atletas por meio de seletivas, em um modelo inspirado nos grandes clubes. Além disso, buscamos empresas que queiram investir diretamente, associando suas marcas a uma organização que trabalha não apenas o esporte, mas também o caráter dos jovens”, explica Edcarlos.

Para 2025, a meta é ousada: participar do Campeonato Estadual e da Taça Paraná, considerada a principal competição de base do Brasil. “Nossa visão é sermos um dos maiores clubes do país na formação de atletas, desde a base até o alto rendimento. Quanto tempo isso vai demorar eu não sei, mas com a graça e o favor de Deus vamos conseguir”, conclui.

Para conhecer mais sobre o projeto e apoiar essa iniciativa, siga o Instagram: @capixabavolei_.