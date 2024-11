Atleta de Guarapari embarca para a Irlanda em busca de medalhas no jiu-jítsu

Rafael foi vencedor do Vitória Open este ano. Fotos: acervo pessoal.

O atleta de jiu-jítsu Rafael Peluso, de Guarapari, embarca na próxima terça-feira (19) para disputar o Dublin Fall International Open IBJJF, na Irlanda. Aos 27 anos, o lutador, que já conquistou o 3º lugar no Campeonato Brasileiro e foi vencedor absoluto do Vitória Open, parte com grandes expectativas de trazer duas medalhas para casa.

“Estou muito feliz em poder representar o Brasil e Guarapari em um campeonato internacional. Minhas expectativas são as melhores, espero trazer duas medalhas de ouro”, afirma Rafael.

No Instagram, pelo perfil @pelusojj, Rafael compartilha os bastidores e preparativos para suas lutas. Sobre sua rotina, ele revela que manteve o ritmo intenso de treinos para o campeonato em Dublin: “Eu treino jiu-jítsu todos os dias e faço preparação física duas vezes na semana. Não houve mudanças, treino para ficar preparado para todos os campeonatos que estão por vir”, explica o atleta faixa marrom na categoria peso meio pesado.

Com uma trajetória marcada por superação e foco, Rafael começou a carreira aos 19 anos e enfrentou desafios como dificuldades financeiras, falta de apoio e lesões. Agora, ele busca alcançar o topo em uma competição mundial.

Para o atleta, o jiu-jítsu está crescendo no Espírito Santo, mas ainda precisa de mais incentivo. “O jiu-jítsu vem crescendo muito ao longo dos anos no Espírito Santo e tende a crescer ainda mais, não só aqui, mas em todo o Brasil. Porém, acredito que falta mais apoio da prefeitura para que isso aconteça”, conclui Rafael.