Atletas de Guarapari são destaque no Campeonato Pan-Americano de Canoa Havaiana

Fotos: acervo pessoal

O clube Imua Setiba Va’a, de Guarapari, foi um dos grandes destaques no Campeonato Pan-Americano de Canoa Havaiana, realizado recentemente. Todos os sete atletas do clube que participaram da competição subiram ao pódio, trazendo ao todo 11 medalhas, sendo cinco de ouro, para o Brasil, que terminou em primeiro lugar no ranking geral do evento.

Os atletas demonstraram talento e disciplina, destacando-se em diferentes categorias. Confira os depoimentos de alguns dos remadores que fizeram história:

Victor Brasil

O jovem atleta de 18 anos competiu na categoria Jr19 na canoa V6 e celebrou sua terceira medalha em Pan-Americanos.

“A sensação é a melhor possível, poder representar o país fazendo a coisa que mais gosto, que é remar! E trazendo minha terceira medalha no meu terceiro Pan-Americano. O principal aspecto para se destacar numa competição desse tamanho é a disciplina, constância, persistência e paciência em todos os treinos, e é claro que temos que gostar do que fazemos pra isso tudo dar certo.”

Fátima Pinheiro

Aos 42 anos, a paratleta competiu na categoria ParaVaa OC6 Mista e compartilhou sua jornada de superação, marcada por desafios e pela busca por patrocínios.

“Retornar a competir tem sido um grande desafio. De 2016 a 2018 fui paratleta de remo olímpico e, em 2019, iniciei no VA’A. Devido à pandemia, me ausentei nos anos seguintes, retornando somente agora, em fevereiro de 2024. […] Para quem é paratleta, o caminho sempre tem maiores barreiras pela falta de incentivo e pela falta de estrutura das equipes. Mas é sempre muito incrível quando temos apoio, alguém que acredita no nosso potencial.”

Arthur Pessanha

Com 29 anos, Arthur participou de seu segundo Pan-Americano, conquistando o 1º lugar na categoria ParaVaa individual e o 3º lugar na ParaVaa coletiva.

“Estou muito feliz por ser bi-campeão. Diariamente treinando dentro e fora da água, já consegui reduzir o meu tempo pela metade. […] A canoa é muito mais que competição, e sempre quero fazer o melhor a cada evento. A modalidade está sempre crescendo, compartilhando alegria.”