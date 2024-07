Balneário de Iriri, em Anchieta, recebe 16ª edição do Forró Bobó neste fim de semana; confira a programação

Foto: divulgação

O Forró Bobó, evento gastronômico e musical que entrou no calendário de Anchieta, se prepara para iniciar a 16ª edição no balneário de Iriri. O festival acontece de 19 a 21 de julho e promete uma saborosa e requintada gastronomia com música, dança e concurso para eleger a dupla que dança melhor forró.

O evento é realizado pela Associação Iriri Vivo e conta com apoio da Prefeitura de Ancheita, por meio da Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo.

“O Forró Bobó foi criado com o propósito de a associação arrecadar fundos para o Festival de Frutos do Mar, e a cada ano, ele cresce mais, proporcionando um impacto grande no turismo”, explica Sirlene Ferreira, presidente da Iriri Vivo.

No cardápio, além do tradicional bobó de camarão preparado com aipim, haverá sabores em outras versões com ingredientes da região. Durante o evento haverá ainda comercialização de outros pratos.

Apresentações musicais, aulas de gastronomia e muito forró pé de serra irão animar os visitantes que estiverem no balneário durante os dias da festa. Os empreendimentos locais estão com preços especiais de hospedagem.

Os visitantes poderão provar diversas versões do bobó, com ingredientes da região e bem selecionados. E para acompanhar, não irá faltar bebidas refrescantes e deliciosas sobremesas.



Programação:

*Com informações da Assessoria de Comunicação.