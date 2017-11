Boate LuAzul prepara diversas programações para o feriado em Guarapari

por Larissa Castro

Para muitos, o Feriado de Finados (02) será prolongado. E para aproveitar a quantidade de turistas na cidade, a Boate LuAzul preparou um calendário pra lá de animado. As festividades começam hoje (01), a partir das 22h com a Aula da Saudade -O Baile- festa realizadas por alunos da Faculdade Pitágoras. Além das badalações, a corrida noturna solidária Night Run, será realizada no sábado (04) e a primeira edição tem tudo para ser um sucesso.

Veja programação completa da casa noturna até domingo:

Hoje (01), às 22h, os portões da boate se abrem para receber os alunos da Faculdade Pitágoras em mais um baile da Aula da Saudade. Quatro atrações irão subir ao palco para animar os formandos e demais convidados, sendo elas: New Place Band, DJ Ivo Furtado, Sambazone e Edy & Magayver. Os ingressos podem ser comprados na loja Espaço Original ou na bilheteria da boate por R$40. A venda está liberada ao público. Classificação 18 anos.

Na sexta (03), a partir das 23h, acontece o Baile do Rei. A realeza trás mais uma vez para Guarapari, uma mistura de funk com o sertanejo capixaba. As atrações que serão sucesso na casa, arrastam multidões de públicos aonde passam, e são elas: Yago Gomes, Breno & Bernardo, o queridinho Jean Du PCB e DJ Pepe. Os ingressos são limitados e quem garantir o camarote por R$40, leva de brinde um copo do evento, quem optar por ficar na pista, o valor de 1ºLote Premium é de R$30. O ponto de venda é a loja Espaço Original. Classificação 18 anos.

Para fechar a agenda do feriado de um jeito saudável e solidário, a corrida noturna mais aguardada começa a partir das 18h do sábado (04). Com saída e retorno na Boate LuAzul, o trajeto será pelas praias de Bacutia, Peracanga e Guaibura, contabilizando 7km. Quem realizou a inscrição antecipada, vai contribuir para o Recanto dos Idosos através da doação de 1kg de alimento não perecível.

Após a corrida, às 22h30, rola a festa mais fitness da cidade: A Fit Party- Festa das Academias. Considerado o melhor evento organizado por academias, cinco atrações musicais irão animar a galera, e são elas: Banda Zem, Denner Costa & Diguinho, Juliana & Rafael, DJ Fábio Marriel e Rennan B. Os ingressos podem ser comprados por R$40, na loja Espaço Original. Classificação 18 anos.

A agenda para o feriado está garantida!