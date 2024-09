Bombeiros continuam trabalho para conter incêndio na Área de Preservação Ambiental de Setiba, em Guarapari

Registro mostra local na manhã desta quarta-feira (11). Foto: reprodução TV Guarapari/Sérgio Endlich.

O Corpo de Bombeiros informou que continua, nesta quarta-feira (11), o trabalho para conter um incêndio que atinge a região da Área de Preservação Ambiental (APA) de Setiba desde a tarde dessa terça-feira (10).

Segundo a corporação, equipes foram encaminhadas a bairros próximos ao Parque Paulo César Vinha após uma ocorrência de incêndio no local e confirmaram que as chamas não atingem o parque. Uma equipe do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) também reforça os trabalhos no local.

A fumaça e fuligem decorrentes das chamas foram percebidas em diversos pontos da cidade, chegando ao Centro e até Meaípe, segundo relatos de moradores.

Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio e nem o tamanho da área atingida.