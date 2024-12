Brava Beach Club estreia com grandes nomes da música eletrônica nesta sexta (27) em Guarapari

Fotos: divulgação

O verão em Guarapari promete muita energia e música com atrações nacionais. O Brava Beach Club abre suas portas nesta sexta-feira (27), às 23h, com a festa Opening Summer, marcando o início de sua temporada de eventos. Localizado na Enseada Azul, o clube reunirá nomes de destaque na cena da música eletrônica para criar uma experiência única.

Os ingressos estão disponíveis no site Zig.Tickets, com valores a partir de R$ 100 (meia-entrada). Além disso, o Brava Beach Club oferece opções de lounges e áreas exclusivas para quem deseja desfrutar do evento com maior conforto.

O Brava Stage, projeto que será o coração das noites de música eletrônica no clube, estreia com um line-up de peso:

Victor Lou

Um dos maiores nomes da cena eletrônica nacional, o DJ e produtor goiano é conhecido por hits como “Soca Soca do Submundo” e “Baile Lotadão”.

Jord

Referência entre os maiores artistas eletrônicos brasileiros, o DJ combina emoção e energia em músicas como “Everybody Wants to Party” e “Ain’t No Sunshine”, grandes sucessos da cena progressiva.

Beltran

Famoso por seu estilo intenso, traz faixas marcantes como “Smack Yo” e “Warning”. O DJ, que garantiu uma residência nas renomadas labels “Basement” e CUFF, promete agitar o público durante a noite.

Breaking Beattz

O projeto liderado por Rafael Arantes Zocrato combina sonoridades inovadoras com melodias marcantes. Conhecido por músicas como “Gud Gurls” e “Get Low”, promete fechar a noite com chave de ouro.

Sustentabilidade e inovação

Construído com materiais ecológicos, como madeira reflorestada, o clube adota práticas sustentáveis, incluindo o uso de copos reutilizáveis e separação de resíduos. Com uma estrutura moderna e integração com a natureza, o clube promete sunsets inesquecíveis, lounges sofisticados e uma vista privilegiada para o mar.

Serviço:

Opening Summer com Victor Lou, Beltran, Jord e Breaking Beattz

Data: 27 de dezembro (sexta-feira)

Horário: a partir das 23h

Local: Brava Beach Club, Enseada Azul, Guarapari

Ingressos: site Zig.Tickets

R$ 100 (meia/4º lote); R$ 110 (ingresso solidário/4º lote) e R$ 200 (inteira/4º lote)

*Com informações da Assessoria de Comunicação.