Brava Beach Club terá Anitta e Baile do Dennis no verão de Guarapari

Anitta e Dennis estão confirmados na programação da casa de shows. Fotos: reprodução.

Felipe Fioroti, um dos principais nomes do show business capixaba, sempre colocou Guarapari na rota de grandes espetáculos. O empresário foi responsável por trazer shows dos maiores nomes da indústria para a cidade e, este ano, decidiu retomar os investimentos com um beach club que leva a marca de sua empresa, a Brava Entretenimento.

A programação do Brava Beach Club está prevista para começar em 28 de dezembro com um line-up de peso, que inclui nomes como Anitta, Ludmilla e Dennis – que retorna para comemorar os dez anos de seu famoso baile. Segundo Fioroti, a estratégia é retomar o espaço gradualmente, começando com seis eventos no palco principal.

“Este é um recomeço. Hoje, vemos o verão de uma forma diferente do que era na época do Cafe. Perdemos um pouco o turista que curte festas e eventos. O Brava Beach Club é a retomada de um trabalho para reconquistar esse turista que não vimos nas últimas vezes que estivemos em Guarapari”, avaliou o empresário, em entrevista por telefone ao folhaonline.es.

Felipe Fioroti, da Brava Entretenimento

De acordo com o empresário, as festas de música eletrônica continuam sendo um grande atrativo para o público. Por isso, a Brava decidiu investir em grandes atrações da cena e criou um evento com o selo Brava Stage. Os DJs Bhaskar, Dubdogz e Victor Lou são alguns dos nomes confirmados.

Apesar de não contar com um espaço permanente na cidade desde o encerramento das atividades do Cafe de la Musique, a Brava produziu, no ano passado, três eventos no Siribeira Iate Clube. A proposta substituiu a ideia inicial, que previa o lançamento do Brava Beach Club. No entanto, o atraso na liberação das licenças prejudicou o cronograma.

“No ano passado, fomos liberados apenas em 30 de novembro, não havia como realizar a obra. Este ano, deu tudo certo, e a previsão é ter tudo pronto em 18 de novembro”, revelou.

Nova estrutura

Fotos: divulgação

A nova casa de shows chega com um estilo que remete ao Cafe de la Musique, que marcou o verão de Guarapari entre 2018 e 2020. Com um espaço maior e uma vista direta para o mar, o Brava Beach Club está sendo construído na Enseada Azul, e reservou diferentes ambientes “instagramáveis” para garantir que os visitantes colecionem memórias no local.

A estrutura ainda contará com um estacionamento com 850 vagas e um camarote extra. O empresário estima um investimento de R$ 4 milhões no beach club e já se prepara para realizar eventos na Semana Santa e no feriado de Corpus Christi. Atualmente, cerca de 40 pessoas trabalham na obra do clube, e a expectativa é de que 150 pessoas atuem nos dias de evento.

“Vamos trabalhar nos feriados com grandes atrações. Se não me engano, não houve eventos em Guarapari nesse período desde que saímos. São oportunidades importantes para somar ao turismo da cidade; queremos apoiar e gerar movimento turístico o ano todo”, afirmou.

O empresário também identificou no mercado de eventos corporativos e casamentos uma oportunidade para movimentar a cidade. Fioroti adiantou que, a partir do ano que vem, o Brava Beach Club poderá ser reservado para cerimônias de casamento.

“Nosso espaço estará disponível também para eventos sociais, corporativos e casamentos ao longo do ano. Hoje, os casamentos geram um grande impacto no turismo, já que os convidados muitas vezes vêm de fora, se hospedam, almoçam e alugam casas. Acreditamos que isso vai agregar muito para a cidade.”

Brava Beach Club

Programação

27/12 – Victor Lou + Beltran + Jord + Breaking Beatzz

28/12 – Fica Comigo + DJ Zullu

29/12 – Bhaskar + Fancy Inc + Classmatic

30/12 – Anitta + Cat Dealers

31/12 – Réveillon 25: Dubdogz + Jeito Moleque

02/01 – 5521 + Ariel B

03/01 – Liu + Bruno Be + Giu + Tato

04/01 – Trapland: Cabelinho, Orochi, Teto, Maneirinho e Yunk Vino

11/01 – Ludmilla: Numanice

18/01 – Baile do Dennis

Os ingressos estão disponíveis neste link.