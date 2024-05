Brilho das Noivas promove bazar para ajudar Rio Grande do Sul

A loja Brilho das Noivas Guarapari promove neste domingo (19) o Bazar pelo Rio Grande do Sul, com o objetivo de arrecadar recursos para doação aos afetados pelas enchentes que devastaram o estado. A ação vai contar com diversas peças e acontece de 10h às 16h.

“Nós vimos tantas notícias tristes com relação ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul e há pouco tempo tivemos uma situação proporcionalmente menos, mas igualmente lamentável em Mimoso do Sul e Apiacá, lugares mais próximos. Então pegamos peças que já seriam doadas para bazar, igrejas ou pessoas que trabalham com casamento comunitário e incrementar. Separamos mais peças para fazer esse bazar para o Rio Grande do Sul”, explica a gestora Kyvia Lopes.

Para ela, a iniciativa é um exemplo do apoio que a sociedade pode dar, mesmo estando longe. “Foi a maneira que eu imaginei de doar o máximo possível e fazer alguma diferença, auxiliar de alguma forma, além das orações, para que a gente possa gerar algo a mais”, completa.

Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Entre as peças disponíveis no bazar haverá vestidos de noiva, ternos, camisas sociais, gravatas, ternos e acessórios. “Tudo que a gente trabalha vamos colocar um pouco de cada setor nesse bazar”, conclui.

A loja Brilho das Noivas está localizada na avenida Dr. Roberto Calmon, 164, no Centro, em frente ao Shopping Guarapari.