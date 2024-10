Bruno Lawall comemora 25 anos do Multiplace Mais e revela expectativas para o próximo verão

Foto: Arquivo Folha

Prestes a iniciar mais um Festival de Verão, o empresário Bruno Lawall, do Multiplace Mais, tem a sensação de dever cumprido, 25 anos depois de colocar em prática a ideia de transformar Guarapari em um destino para shows de grandes artistas.

Após um período fechado, o Mais retomou as atividades no último verão e agora prepara mais dias inesquecíveis para o próximo. Bruno conta que, quando decidiu reabrir a casa de shows, não sabia se encontraria a mesma recepção do mercado e do público, mas se surpreendeu com o resultado.

“Quando retomamos os negócios, confesso que tinha certo receio sobre como seríamos aceitos, mas quando comecei a fazer as primeiras ligações para antigos parceiros e fornecedores, a aceitação foi tão positiva que o meu medo ficou para trás”, revelou o empresário em entrevista ao folhaonline.es.

Bruno Lawall, do Multiplace Mais

Ele acrescenta que ouviu das pessoas que o complexo de entretenimento, considerado o maior do Espírito Santo, criou memórias na vida de muita gente.

“Caminhar para 25 anos e ouvir de tantas pessoas que começaram a namorar no Mais, e que suas histórias de vida foram marcadas aqui, é uma sensação de dever cumprido, de ter feito um trabalho bem-feito. Temos a expectativa de continuar nesse caminho e melhorar cada vez mais.”

Este ano, o Mais preparou uma programação que inclui nomes de peso do cenário nacional, uma marca do Festival de Verão, que há mais de duas décadas atrai públicos variados de todo o país. Segundo Bruno, a escolha do line-up é como montar um quebra-cabeça.

“O primeiro desafio é filtrar o que mais combina com a nossa região e com os turistas que vêm para cá. Depois, partimos para a luta de convencer o artista a dar preferência a Guarapari, pois eles são disputados por todo o litoral durante o verão. Precisamos convencê-los de que o nosso balneário e nossa estrutura são a melhor opção para eles naquela noite”, afirmou.

Atração de turistas

Após a retomada das atividades, o empresário percebeu um novo momento no mercado de shows da cidade, talvez reflexo do movimento turístico. Ele contou que, no último verão, a maior parte do público que frequentou o Mais veio de cidades capixabas, uma mudança em relação aos anos anteriores.

“85% dos ingressos vendidos para os eventos de final de ano foram para capixabas. Percebemos que o turista tem frequentado menos a cidade, e esse é um grande desafio: resgatar a presença dos nossos visitantes”, concluiu.

Veja a programação do Festival de Verão Mais 2025

27/12/24 (sexta): “Verão de Booa”: Pixote, Monobloco.

28/12/24 (sábado): Samuel Rosa e Falcão.

30/12/24 (segunda): Bruno & Marrone e Glauco.

31/12/24 (terça): Revelação, Breno & Bernardo, Flávia Mendonça e DJ Koreia.

03/01/25 (sexta): Filipe Ret e Caio Luccas.

04/01/25 (sábado): Baile do Nêgo Véio com Alexandre Pires.

10/01/25 (sexta): Zé Neto & Cristiano, Pablo e Neto DJ.

11/01/25 (sábado): em breve.

17/01/25 (sexta): Pedro Sampaio + atração surpresa.

18/01/25 (sábado): Diogo Nogueira, Thiago Martins e Tiee.

24/01/25 (sexta): Bell Marques e Tuca Fernandes.

25/01/25 (sábado): em breve.

Serviço:

Festival de Verão Mais 2025 – Verão é Mais!

Local: Multiplace Mais – Rua Gilda Leal, nº 110 – Meaípe, Guarapari – ES, CEP 29.208-045

Horário: 22h (abertura da casa)

Vendas: acesse o site Brasil Ticket, clicando aqui.