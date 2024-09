Bruno & Marrone retornam a Guarapari para pré-réveillon do Multiplace Mais

Foto: divulgação

O Multiplace Mais anunciou que a dupla sertaneja Bruno & Marrone será responsável pelo pré-réveillon da casa de shows em Meaípe, no dia 30 de dezembro.

A dupla de Goiás, que está na estrada há quase 40 anos, segue conquistando fãs das novas gerações pela qualidade musical e performances, da geração romântica do sertanejo. Depois de 7 anos, eles voltam para o palco principal do maior complexo de entretenimento do Estado para cantar os sucessos da carreira.

A atração faz parte do Festival de Verão do Mais, que promete grandes shows. Até o momento, além de Bruno & Marrone, o complexo anunciou o Réveillon Mais, no dia 31, e o show do rapper Filipe Ret para o dia 03 de janeiro.

Os ingressos serão disponibilizados em breve no site da Brasil Ticket.

Serviço

Festival de Verão 2025 Multiplace Mais: Bruno & Marrone

Quando: segunda-feira, 30 de dezembro – Pré-réveillon Mais; abertura da casa: 22h

Onde: Multiplace Mais – R. A, Lote 09 – Meaípe, Guarapari – ES

Vendas: em breve no site Brasil Ticket – https://brasilticket.com.br/categories/multiplace-mais.html