Cadastramento biométrico vai até o dia 6 de janeiro em Anchieta

Já começou o cadastramento biométrico obrigatório dos eleitores de Anchieta. Para fazer o cadastro é preciso comparecer ao Cartório Eleitoral do município até o dia 6 de janeiro, com documento de identificação oficial, comprovante de residência (dos últimos três meses) e título de eleitor (caso o eleitor o tenha).

Se o eleitor não comparecer terá o título cancelado, ficará impedido de tomar posse em concursos públicos, poderá ter o CPF suspenso (e, com isso, suspensa sua participação em programas sociais do Governo Federal), além de ter problemas com o recebimento de salário, caso seja servidor público.

Serviço

Biometria Obrigatória em Anchieta

Endereço: Rodovia do Sol, 2273, bairro Justiça II (próximo ao supermercado Nossa Rede)

Horário de atendimento: de segunda a sábado, das 10h às 18h.

Informações: (28) 3536-1452 Cartório Eleitoral de Anchieta.