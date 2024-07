Caminho de São Tiago: igreja de Setiba prepara terceira edição de peregrinação em Guarapari

Fotos: divulgação

A Paróquia de São Tiago Maior, em Setiba, realiza no dia 28 de julho a terceira edição da peregrinação Caminho de São Tiago de Guarapari. Inspirado no caminho de São Tiago de Compostela, na Espanha, o evento, realizado desde 2022, tem objetivo de criar uma experiência de religiosidade, mística, contemplação e visão ecológica, além de ser um evento tradicional no calendário do turismo religioso.

Neste ano, a caminhada terá início às 06h30, com a concentração em frente a Matriz de Setiba. O trajeto segue sentido a Setibão, Lagoa da Coca Cola, Sede da Administração do Parque Paulo César Vinha e retorno pela Rodovia do Sol, chegando na Igreja Matriz.

“A valorização do caminho espiritual de São Tiago, certamente atrai mais peregrinos para Guarapari e em especial para Setiba e entornos. A Paróquia de São Tiago Maior em Guarapari é a única paróquia da arquidiocese de Vitória do Espírito Santo que tem como Padroeiro, o apóstolo Tiago, irmão de outro apóstolo João, ambos filhos de Zebedeu, uns dos primeiros a ser chamados por Jesus”, explica o Padre Mukabi Misik Senga Pierre, pároco da Igreja.

Para ele, a caminhada também é um roteiro de descobertas das belezas naturais nos arredores do Parque Estadual Paulo César Vinha. “Este caminho pode ser uma descoberta das belezas da natureza que circunda o parque Paulo César Vinha, a lagoa de corais, encontro das águas doce com o mar azul, e uma exuberante vista das três ilhas. É um encontro emocionante com Deus na criação, nos pássaros, nas plantas e ninhos de tartarugas”, completa.

As inscrições para participar da caminhada estão abertas na secretaria paroquial da Paróquia de São Tiago ou nas comunidades da paróquia. O valor do kit, que inclui uma camisa, um boné e um cajado, é de R$ 60.