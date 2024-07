Caminho de São Tiago: peregrinação acontece neste domingo (28) em Setiba 

Fotos: divulgação





A Paróquia São Tiago Maior, localizada em Setiba, realizará no próximo domingo (28) a terceira edição da peregrinação Caminho de São Tiago de Setiba. O evento, que acontece desde 2022, é inspirado no Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Com um enfoque na religiosidade, contemplação e visão ecológica, a peregrinação já se tornou uma tradição no calendário do turismo religioso da região.

O Padre Mukabi Misik Senga Pierre, pároco da igreja, falou sobre as expectativas para a edição: “A nossa expectativa é que o evento possa crescer e se tornar ainda mais conhecido. Que possamos ter mais participantes aqui de Guarapari, mas também de outras cidades da Grande Vitória”, afirmou.

Programação

Neste ano, a caminhada terá início às 06h30, com concentração em frente a Matriz de Setiba. O trajeto segue sentido a Setibão, Lagoa da Coca Cola, Sede da Administração do Parque Paulo César Vinha e retorno pela Rodovia do Sol, chegando na Igreja Matriz.

Após o percurso, haverá a Missa de Encerramento do Oitavário, seguida do Almoço Paroquial, que terá o custo de R$ 20 por pessoa.

Inscrições

Segundo a organização, o evento deste ano já conta com aproximadamente 100 inscritos. Para aqueles que desejam participar, as inscrições continuam abertas. Os interessados devem ligar para a secretaria da paróquia no telefone (27) 99705-1725 para realizar a inscrição. O kit do peregrino, composto por uma camisa, um boné e um cajado, custa R$ 60 e pode ser retirado no local do evento.

Serviço:

Caminho de São Tiago de Setiba

Data: 28/07 (domingo)

Local: Paróquia São Tiago Maior, Setiba – Guarapari

Inscrições: (27) 99705-1725