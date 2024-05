Caminhos da Fé: corrida e caminhada em prol da Paroquia Nossa Senhora da Conceição

Com a renda toda revertida para a Paroquia Nossa Senhora da Conceição, localizada no Centro de Guarapari, a Corrida Caminhos da Fé passará por monumentos históricos como as Ruínas e a Igreja Católica no Morro do Atalaia, locais que tiveram a passagem de Padre José de Anchieta.

A prova de corrida será de 5km. Para quem desejar realizar apenas uma caminhada, serão 3km. As crianças também poderão participar, com a Corrida Kids, para os pequenos de 2 a 12 anos.

O percurso completo da corrida passará pela Praia do Meio, Praia das Castanheiras, Praia dos Namorados, Praia das Virtudes, Praia da Fonte, Praia da Areia Preta e Praia das Pelotas, além do percurso histórico das Ruinas e da Igreja Católica no Morro do Atalaia.

O evento é uma realização da Paróquia Nossa Senhora da Conceição e coordenado pela TeamFR Assessoria Esportiva.

“O evento é em prol dos movimentos que acontecem dentro da igreja, o ECRICRI, Encontro de Crianças Com Cristo, o EJC, Encontro de Jovens Com Cristo e o ECC, Encontro de Casais Com Cristo”, explicou Daniella Nicchio, que junto com Elizabete Cometti e Tiago Amarante são da comissão organizadora do evento e representam os movimentos.

Ao todo serão distribuídos R$ 3 mil em prêmios. Todos os participantes ganharão medalhas e os três primeiros colocados em cada faixa etária receberão troféus.

As inscrições estão aberta e podem ser realizadas através do link: www.ticketsports.com.br

Registros do treino de reconhecimento do percurso. Fotos e vídeos: divulgação.

Serviço:

Corrida Caminhos da Fé

Dia: Domingo – 02/06

Início: 7h

Largada: Siribeira Iate Clube Guarapari