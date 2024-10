Campanha de doação de sangue da 4ª Subseção da OAB-ES reúne 61 doadores em Guarapari

Fotos: divulgação

A Comissão OAB Jovem da 4ª Subseção da OAB Guarapari promoveu, na última quinta-feira (10), a primeira edição da campanha de doação de sangue na sede da instituição. A iniciativa atraiu advogados e membros da comunidade, alcançando 61 doadores no total, com 49 doações de sangue efetivas e 14 novos cadastros de possíveis doadores de medula óssea.

A presidente da OAB Jovem, Dra. Amanda Gonzalez, expressou sua satisfação com o sucesso do evento. “Nós ficamos muito felizes, pois tivemos a presença da Advocacia e também da sociedade, e todos agradeceram pela ação e pediram para que seja realizada novamente no ano que vem. O Hemoes também agradeceu, dizendo que foi um sucesso”, afirmou.

Filipe Rocha é atleta e treinador Dra. Letícia Gobbi

Ela também destacou o esforço conjunto da equipe na organização da campanha e a intenção de realizar novas ações. “Apesar do processo de organização e do trabalho, toda a Comissão da OAB Jovem e da OAB Jovem Social quer realizar a ação novamente. Tudo isso só aconteceu pois temos o apoio da nossa diretoria e conselho da 4ª Subseção, e a presidente Mônica nos auxiliou em tudo que foi necessário. Foi um dia incrível e inesquecível”, revelou.

Dra. Amanda Gonzalez, Dra. Mônica Ferreira Goulart, Dra. Juliana Barros e Dra. Letícia Gobbi

A presidente da 4ª Subseção, Dra. Mônica Goulart, também comentou sobre o impacto da campanha. “Agradecemos imensamente aos advogados, colaboradores e a comunidade de Guarapari, que juntos contribuíram para o sucesso dessa ação. Cada doação fez a diferença, reafirmando nosso compromisso com as causas sociais e com a vida. A participação de todos foi essencial para salvar vidas e promover a solidariedade em nossa cidade”, enfatizou.

O advogado Murilo Carpaneda foi o primeiro doador do dia e ressaltou o papel social da ação: “Essa campanha de doação de sangue é só mais um exemplo do exercício do papel social da Ordem que a 4ª Subseção, por meio de sua diretoria encabeçada pela presidente Mônica Goulart, tem trazido para Guarapari, Anchieta e Alfredo Chaves.”

Dr. Murilo Carpaneda Dr. Sued Santa Rita Dra. Ana Cláudia

Outro participante da campanha foi o advogado Sued Santa Rita, que doou sangue no Hemoes em março e, coincidentemente, foi atendido pela mesma técnica nesta doação. Sued é doador há quatro anos e compartilhou sua experiência. “Durante esse tempo, aprendi que a doação de sangue é um ato de solidariedade que pode salvar muitas vidas. A necessidade de sangue nos hospitais é constante, e a doação regular garante que os estoques estejam sempre disponíveis para quem precisa”, enfatizou.