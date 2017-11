Campanha de Natal “Adote um Idoso” arrecada doações em Guarapari

por Aline Couto Teve início nesta sexta-feira (03) a campanha de natal “Adote um Idoso”, promovida pelo lar de idosos “Cantinho da Dinda”, no Bairro Meaípe. Em parceria com o 10º Batalhão da Polícia Militar e outras entidades, o projeto consiste em arrecadar doações, assim como outros mimos e presentes de Natal. Cada idoso tirou uma foto para a campanha pedindo um presente, como produtos de beleza, roupas, acessórios e outros. Além desses, quem puder ajudar com doação de fraldas geriátricas nos tamanhos G ou GG e alimentos, será bem-vindo. “Com certeza essas doações farão diferença no Natal e na vida dessas pessoas, e nós policiais militares ficamos felizes em poder proporcionar essa alegria a elas”, declarou o Comandante do 10º Batalhão Tenente-Coronel Welington Barbosa Pessanha.

A Ação Social, criada em 2016, foi iniciativa da técnica de enfermagem Jailza Dias da Costa, que busca conscientizar as pessoas sobre o cuidado com o idoso. Ela espera mais visitas a instituição e que as pessoas disponham um pouco do seu tempo para o mais importante: amor, carinho e aconchego com os moradores.

Jailza, junto com a enfermeira Maria Benedita e as técnicas de enfermagem Lucineia e Maria da Penha decidiram não esperar mais por ajuda externa e arregaçaram as mangas pedindo a ajuda de todos, incluindo mercados, lojas, igrejas e farmácias. A proposta deu tão certo, que na noite de Natal do ano passado, os idosos ficaram gratos e aproveitaram durante toda a ceia.

O lar conta com a direção de Robson Tristão e apesar de ser uma instituição particular, recebe alguns senhores e senhoras carentes através de outras ações sociais. Além do “Cantinho da Dinda”, as doações também serão distribuídas a outros idosos carentes de diversos bairros da cidade.

Quem quiser ajudar , a caixa para a arrecadação ficará no 10° Batalhão até o fim de novembro para os presentes e a partir do dia 01 de dezembro até o dia 20, a arrecadação será de alimentos. A Igreja Metodista Wesleyana em Camurugi, também está recebendo doações.

A Ceia deste ano será dia 22 de dezembro e aberta a todos. Para participar é só levar um prato doce ou salgado. No dia 23 haverá a distribuição das doações.

Mais informações, entre em contato pelo telefone 27 99889-2256.