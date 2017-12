Campanha ‘Natal Sem Fome’ busca apoio para 130 cães carentes

por Larissa Castro

As festas de fim de ano se aproximam e com isso diversos projetos solidários ganham forças e atingem aos mais necessitados. Dentre eles está o ‘Natal Sem Fome- Abrigo Bichos Carentes’. Com o objetivo de arrecadar cerca de 1, 5 toneladas de ração, a idealizadora que possui uma parceria de anos com o abrigo, busca cerca de 80 padrinhos que se sensibilizem com a ação e doem cerca de R$30 para a concretização da compra até o dia 15 de dezembro. Além disso, produtos simbólicos como canecas, chaveiros e copos são vendidos e o dinheiro arrecadado é revertido na compra de medicamentos e castração durante o ano todo.

Com cerca de 130 cães acolhidos pela Ong Bichos Carentes, no período de fim de ano, as dificuldades com alimentos para os animais aumentam. A ideia da idealizadora Patrícia Gonçalves é armazenar a ração antes que a situação piore para a cuidadora dos animais desabrigados. “Todo mês o abrigo precisa de uma enorme quantia de ração, a campanha de Natal é para que seja feito um racionamento, pois nesta época as pessoas que costumam nos ajudar, têm outras prioridades”, explica.

Apesar de proporcionar uma maior divulgação em dezembro, desde o início deste ano Patrícia, que ajuda outras Ong’s capixabas, incentiva através das redes sociais, que seus amigos e seguidores se solidarizem com os bichinhos mais necessitados. “Eu costumo realizar vaquinha online e divulgar os produtos do Projeto Ajuda Pet ‘Não ao Abandono’, para que os recursos não fiquem escassos. Com isso, conseguimos quitar castrações e comprar alguns medicamentos. Nada em grande proporção, como eu gostaria que fosse, mas sempre busco fazer a diferença na vida dos animais carentes”.

Todo trabalho feito por Patricia é divulgado como uma forma de prestação de contas através da fanpage Projeto Ajuda Pet “Não ao Abandono” . Os acessórios que fazem parte do Projeto Ajuda Pet possuem frases para amantes dos animais, como exemplo “Eu tenho um filho que não é bem a minha cara, mas é o amor da minha vida!”, que está estampada na caneca, vendida por R$10. Esses são comercializados na loja Pet Lara Laoli, localizada na Rua do Bradesco, no Centro de Guarapari.

Quem não tiver interesse em adquirir o produto, pode realizar doações através da Vaquinha Online e acompanhar os valores arrecadados (clique aqui), ou comprar ração nas lojas Agropampas e Casa do Agricultor, que terá o destino correto para o Abrigo Bichos Carentes. Para se tornar um padrinho com a doação de uma parcela única de R$30, basta entrar em contato com Patrícia Gonçalves, através do perfil pessoal no Facebook (clique aqui), ou via e-mail [email protected]