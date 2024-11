Campeã pan-americana, lutadora de Guarapari participa de evento em São Paulo neste sábado (23)

Fotos: acervo pessoal

A atleta Fabiana Peixoto, de Guarapari, segue acumulando conquistas no kickboxing e, neste fim de semana, será uma das participantes do SFT Combat, em São Paulo. O evento é reconhecido como um dos mais importantes do país no cenário das lutas profissionais. Fabiana participará de um combate neste sábado (23) na categoria Xtreme, que combina regras do kickboxing com o uso de luvas de MMA.

A lutadora de 27 anos coleciona diversos títulos, entre eles, o de campeã pan-americana, conquistado no Chile no início deste mês. Ela também já levou o ouro no Campeonato Brasileiro, Estadual, Copa Espírito Santo e Copa Brasil. “Eu costumo falar de todas as conquistas. Cada uma tem seu nível de importância”, diz a atleta.

Fabiana conta que esteve envolvida com atividades esportivas desde cedo. “Jogava handebol na escola e participava de gincanas dos desbravadores. Em 2019/2020, conheci o muay thai, entrei com o intuito de emagrecer, mas gostei tanto que não parei mais”, compartilha.

A atleta realiza sua preparação na academia Fitbox, em Guarapari, com a equipe CB Prisco Team, e também treina duas vezes por semana em Vila Velha, na QG Fight, com a Team Big G.

Para Fabiana, o esporte é muito mais do que uma atividade física, estando presente em todas as esferas de sua vida. “O esporte para mim significa vida, força, superação, determinação, alegria. É um estilo de vida”, define a atleta.