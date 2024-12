Caravana de Natal da Coca-Cola chega a Guarapari em 22 de dezembro; confira o trajeto

Foto: divulgação

A aguardada Caravana de Natal da Coca-Cola tem data marcada para passar por Guarapari: domingo, 22 de dezembro, a partir das 18h. A rota, já divulgada pela empresa, inclui Muquiçaba, Centro e Praia do Morro, prometendo encantar moradores e turistas.

O ponto de partida será no Extracenter, em Muquiçaba. Em seguida, os caminhões seguirão pela Rodovia Jones dos Santos Neves em direção ao Centro e retornarão para encerrar o trajeto na Praia do Morro. A Coca-Cola destaca que alterações no percurso e data podem ocorrer sem aviso prévio.

Símbolo das festas de fim de ano há quase três décadas, as Caravanas de Natal foram apresentadas pela primeira vez em anúncios de TV nos anos 1990. Desde então, têm se consolidado como um momento especial, atraindo grande público em suas passagens por Guarapari e várias cidades do país.

Para conferir mais detalhes sobre a rota da Caravana, acesse o site oficial da Coca-Cola.