Caravana de Natal da Coca-Cola chega a Guarapari neste domingo (22)

Foto: divulgação

Moradores e turistas de Guarapari têm um motivo especial para celebrar o clima natalino neste domingo (22). A cidade será palco da passagem da tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola, um evento que encanta gerações há quase 30 anos.

A programação começa às 18h, com a chegada dos famosos caminhões iluminados. O trajeto terá início próximo ao Extracenter, no bairro Muquiçaba, e seguirá pela Rodovia Jones dos Santos Neves em direção ao Centro. O encerramento será na Praia do Morro, uma das regiões mais movimentadas da cidade.

O percurso da Caravana está sujeito a alterações de última hora, conforme informado pela Coca-Cola. Por isso, é recomendável que os interessados acompanhem o site da marca para atualizações.

A Caravana de Natal da Coca-Cola é um ícone das festividades de fim de ano no Brasil. Criada nos anos 1990, a ideia ganhou vida nos comerciais de TV e se tornou um símbolo de união e magia natalina. Em Guarapari, a iniciativa já se consolidou como um momento de celebração que reúne famílias e amigos em clima de confraternização.