Casal é preso com 27 kg de haxixe no freezer de casa em Guarapari

Foto: divulgação/PCES

Um casal foi preso em flagrante durante uma operação na manhã de quarta-feira (28), em Guarapari. A ação, realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia de Piúma, apreendeu 27 kg de haxixe do tipo ‘ice pack’ armazenados dentro de um freezer em uma casa de alto padrão.

A mulher de 28 anos e um homem de 49 anos foram detidos em uma residência no bairro Meaípe. Segundo a PCES, o casal já estava sendo investigado pela atuação no tráfico de haxixe no município de Piúma e em outras cidades do sul do Espírito Santo.

Durante as buscas, a polícia apreendeu 27 kg de haxixe “Ice Pack”, R$ 24.105,00 em espécie, 105 dólares, dois veículos, sendo uma caminhonete RAM e um Renault Kwid, além de diversos itens adquiridos por meio de enriquecimento ilícito vindo do tráfico de drogas.

O titular da Delegacia de Piúma, delegado David de Santana Gomes, informou que a droga apreendida é uma variação de haxixe desenvolvida em laboratório, conhecida como “Ice Pack”, devido à alta concentração de THC, com um custo de cerca de cento e cinquenta mil reais por quilo no mercado ilegal. O delegado acredita que a apreensão desta quarta-feira representou um prejuízo de, aproximadamente, quatro milhões de reais para o tráfico de drogas.

“Acreditamos que, com essa prisão, conseguiremos reduzir a presença desse tipo de droga em Piúma, uma vez que o principal fornecedor desse entorpecente foi retirado de circulação”, completou o delegado.

*Com informações da Polícia Civil do Espírito Santo.