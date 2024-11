Castramóvel realiza primeiros atendimentos durante feira de adoção em Guarapari

Fotos: divulgação

A 7ª edição da Feira de Adoção, realizada em Guarapari na quarta-feira (20), foi considerada um sucesso pelos organizadores, com todos os animais disponíveis encontrando um novo lar. Ao todo, oito cães e quatro gatos foram adotados durante o evento. A ação marcou ainda os primeiros atendimentos realizados pela unidade do Castramóvel no município.

Além das adoções, cerca de 40 animais foram vacinados durante a feira, promovida pela Prefeitura de Guarapari, por meio do Centro de Controle de Zoonoses em parceria com a ONG Protetores Independentes.

De acordo com a gerente de vigilância ambiental de Guarapari, Lorena Santos da Silva, o evento superou todas as expectativas. “Tivemos uma grande adesão, com bastante movimento. O público foi bem maior do que esperávamos”, comemorou.

Castramóvel

A feira contou com a estreia do Castramóvel, onde foram realizados atendimentos gratuitos para os animais. Três veterinários participaram da ação, apresentando à população o novo serviço que está sendo implantado na cidade. “Levamos o Castramóvel para a população conhecer e conseguimos ter um momento legal com esse atendimento veterinário gratuito, que estamos começando a implantar no município”, destacou Lorena.

Adoções continuam disponíveis no CCZ

Quem não pôde participar da feira, mas deseja adotar um animal ou levá-lo para se vacinar, pode procurar o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Guarapari. A unidade oferece animais castrados, vacinados e prontos para adoção responsável, além de oferecer o serviço de vacinação contra raiva.

Serviço

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ)

Endereço: Rua Monazitas, s/n, Santa Mônica – Guarapari

Telefone: (27) 3262-1271 / (27) 3262-1456

WhatsApp (mensagens de texto): (27) 99520-4122

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 16h