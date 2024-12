Ceia de Natal sem culpa: dicas para comer com equilíbrio e aproveitar o momento

Foto: reprodução/Freepik

Salpicão, pernil, farofa, frango, peru, bacalhau, rabanada, churrasco, panetone… comida gostosa é o que não costuma faltar no Natal. Mas será que é possível aproveitar a ceia sem ficar preocupado com a balança depois? A nutricionista clínica Tathielly Polezes, especialista em obesidade e emagrecimento e do hospital Vitória Apart, garante que sim. Basta uma dose de equilíbrio e boas escolhas.

“Encare a ceia como parte da sua rotina alimentar e não como um evento isolado, cheio de excessos. Comer algo diferente faz parte de uma alimentação equilibrada. Mas se você já sabe que a ceia será mais calórica, ajuste o restante do dia com opções mais leves e nutritivas, como as carnes assadas sem recheios, saladas, frutas, queijos magros”, explica.

E na hora de montar o prato? Diante de tanta comida boa, como não exagerar? Para isso a dica é: alinhar moderação e prazer, com porções controladas de comida. “Escolha os pratos que você mais gosta e sirva-se em pequenas porções, especialmente de alimentos mais calóricos, como farofas, sobremesas e bebidas alcoólicas. Coma devagar e prestando atenção ao sabor. E caso sinta vontade de repetir, espere pelo menos 20 minutos depois que terminou de comer”, ensina a nutricionista.

A nutricionista clínica Tathielly Polezes

Mas atenção: também não vale passar o dia inteiro sem comer, para exagerar na hora da ceia. “Evite o jejum prolongado. Mantenha suas refeições ao longo do dia, incluindo lanches leves e equilibrados, para evitar chegar à ceia com muita fome”, orienta.

Regras para montar o prato:

Metade do prato com vegetais

Dê preferência às saladas, legumes grelhados e acompanhamentos à base de vegetais para aumentar a saciedade. O ideal é que metade do prato seja composto por vegetais Proteínas magras

Opte por carnes mais leves, como peru, frango ou peixe, e controle a quantidade de carnes gordurosas, como tender e pernil Escolha uma proteína

Selecione uma porção moderada de arroz com passas, farofa ou batata, evitando misturar muitos carboidratos em uma única refeição. Caso opte por mais de um carboidrato, reduza a quantidade de cada um

Sobremesas com consciência

Prove apenas uma ou duas opções de sobremesa, em pequenas quantidades, e prefira aquelas que você realmente deseja. Lembrando de dar um tempo entre as porções

Exagerou? Calma, tem jeito!

Se mesmo com todas as dicas for difícil se controlar e você exagerar um pouco, não se culpe. No dia seguinte, algumas atitudes simples podem reduzir os dados causados pela comilança na ceia de Natal.

Hidratação

Comece o dia com bastante água para ajudar na eliminação de toxinas e melhorar a digestão Refeições leves

Priorize alimentos frescos, como frutas e saladas. Isso alivia a sensação de inchaço e facilita a digestão Atividade física

Inclua uma caminhada ou treino leve para estimular o metabolismo e reduzir a sensação de peso no corpo Evite compensações extremas

Não pule refeições ou reduza drasticamente a ingestão de alimentos. O equilíbrio é mais sustentável e saudável.



Seja gentil com você

Lembre-se de que uma refeição fora da rotina não anula todo o progresso. O que importa é a constância nos hábitos saudáveis ao longo do tempo. O que de fato vai influenciar ser resultado são os 80% de adesão a sua rotina e ao seu planejamento alimentar.

*Com informações da Assessoria de Comunicação do Vitória Apart.