Centro POP de Guarapari inicia horta comunitária para promover inclusão e segurança alimentar

Fotos: reprodução/PMG

Na última terça-feira (7), o Centro de Referência Especializado em Pessoas em Situação de Rua (Centro POP) de Guarapari deu início a uma iniciativa transformadora com o lançamento de uma horta comunitária suspensa. O projeto une esforços da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (SEMAG), do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA) e da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (SETAC), com o objetivo de promover a inclusão social e a segurança alimentar.

A horta suspensa tem como foco proporcionar alimentos frescos e nutritivos para enriquecer o cardápio da instituição, além de promover a segurança alimentar e criar novas oportunidades de atividade produtiva para as pessoas em situação de vulnerabilidade que frequentam o local. Gabriel Matar, futuro secretário de Agricultura, destacou a importância da ação:

“O projeto da horta comunitária é uma verdadeira demonstração de como a união de esforços pode gerar resultados transformadores. Com essa ação, conseguimos oferecer dignidade e novas oportunidades, mostrando que a segurança alimentar começa com solidariedade e trabalho coletivo”, afirmou.

A iniciativa também busca fortalecer laços comunitários e promover a educação ambiental. O espaço utilizado, antes subutilizado, agora abriga o plantio de hortaliças e ervas, contribuindo de maneira sustentável para a qualidade de vida das pessoas atendidas pelo Centro POP.

*Com informações da Prefeitura de Guarapari.