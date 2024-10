Centro Social do Idoso de Anchieta promove ação de saúde nesta quinta-feira (31)

Núcleo Margaridas vai participar do evento “Mais Saúde”. Fotos: divulgação/PMA.

Nesta quinta-feira (31), das 08h às 15h30, o Centro Social do Idoso receberá a “Ação Mais Saúde”, um evento que vai oferecer uma série de serviços preventivos e de cuidados com a saúde.

A ação, fruto de uma parceria entre as secretarias de Assistência Social e Saúde, contará com avaliação nutricional, aferição de pressão arterial, exames de saúde ocular e atualização do cartão de vacinação, além de sorteios de brindes.

Centro Social do Idoso

Voltado para a população com mais de 60 anos, o Centro Social do Idoso oferece uma ampla gama de atividades. Entre elas estão ginástica sênior, pilates, ginástica terapêutica, artesanato, oficina de estímulo cognitivo e acolhimento psicológico. Essas atividades seguem um cronograma específico, visando promover o bem-estar e a socialização.

Centro do Idoso conta com diversas atividades

Interessados em participar devem comparecer ao local, que funciona de segunda a sexta, das 07h às 16h, para realizar a inscrição, levando documentos pessoais e o comprovante de vacinação contra a Covid-19.

Atualmente, o Centro atende cerca de 500 idosos de um total de mais de 900 inscritos e realiza eventos comemorativos e ações que fortalecem o convívio social.

Centro Social do Idoso |Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Pessoa Idosa

Endereço: Rua Hilda Simões Nunes, 534, bairro Alvorada, Anchieta

Tel.: (28) 99276-3805

*Com informações da Prefeitura de Anchieta.