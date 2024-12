Cesan apresenta Plano Verão 2025 para garantir abastecimento de água em Guarapari

O presidente da Cesan, Munir Abud, durante o evento. Fotos: HM Comunicação.

A Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) reuniu, nesta quarta-feira (18), cerca de 25 líderes comunitários e representantes de associações de Guarapari para apresentar o Plano Verão 2025. O evento aconteceu no Guará Centro de Eventos e contou com a presença do presidente da empresa, Munir Abud, que assumiu um compromisso de se manter atento às demandas dos bairros, especialmente durante a alta temporada que se aproxima.

Segundo Munir, o “aumento superlativo” da população da cidade no período de verão cria dificuldades para manter o abastecimento de água regularizado.

“Guarapari é uma cidade que durante o ano tem aproximadamente 100 mil habitantes, e no período de verão, mais precisamente entre o Réveillon a primeira semana do ano, esse número é multiplicado em até 10 vezes. Isso faz com que o sistema de abastecimento da cidade, que precisa de uma modernização e está recebendo, acabe não suportando a carga de abastecimento”, explicou.

Para tratar desse e outros assuntos, o Encontro de Lideranças Comunitárias e Representantes de Bares e Hotéis de Guarapari abriu espaço para que líderes de diversos bairros do município pudessem apresentar dúvidas e demandas. A estratégia de abertura de diálogo ainda vai contar com um grupo de WhatsApp, do qual farão parte todas as lideranças presentes e o próprio presidente da companhia.

“O objetivo do encontro hoje foi conectar a diretoria e a presidência da Cesan com as associações de moradores e líderes de bairro para que nós possamos criar um canal de comunicação direta e objetiva, e as comunidades possam falar diretamente com a presidência da Cesan. Dessa forma, nós criamos um atalho para solucionar eventuais problemas de desabastecimento”, destacou Munir.

Investimentos

Além de apresentar o plano para o verão, a Cesan aproveitou o evento para divulgar os investimentos realizados pela companhia nos últimos meses. Próximo de completar dois anos à frente da presidência da empresa, Munir garantiu melhorias no sistema.

“A Cesan investiu quase R$ 100 milhões em melhorias operacionais e trocas de redes envelhecidas. Com isso, nós conseguimos qualificar o abastecimento de Guarapari. Paralelo a isso, nós estamos concluindo a contratação de novas estações de tratamento de água para a cidade. A ideia é que os problemas de falta de água sejam reduzidos e fiquem cada vez mais no passado.”

Diálogo com as associações

Evento abriu espaço para líderes comunitários

A reunião foi bem recebida pelas lideranças que compareceram. Para a presidente da Associação de Moradores da Praia do Morro, Zaira Carvalho, o acesso garantido pela Cesan parece ser inédito.

“Vai ser muito importante, uma vez que eu não lembro de, em outras épocas, comentarem que havia esse acesso. A nossa preocupação maior na Praia do Morro era a falta de água agora no verão, e com esse esclarecimento que o presidente nos trouxe, com esse canal que ele vai fazer de contato direto, ele nos traz mais segurança”, avaliou.

Representante de uma das regiões mais atingidas pelo desabastecimento, o presidente da Associação dos Moradores do Bairro Elza Nader, Rodrigo Santos, disse estar esperançoso com os investimentos e atenção que a Cesan prometeu dispensar à cidade.

“A nossa expectativa é que realmente melhore; no meu bairro, durante o verão, nós sempre sofremos, mas sempre fomos assistidos pela Cesan. O que nós queremos é água na torneira, e que isso venha realmente a acontecer, que não tenhamos mais esse problema”, relatou.

De olho no verão

O evento também contou com a presença de autoridades, entre elas, vereadores eleitos para os próximos quatro anos. Anunciado como futuro secretário municipal de Turismo, o empresário e presidente da Associação de Hotéis e Turismo de Guarapari (AHTG), Fernando Otávio, ressaltou a importância de colocar o abastecimento em pauta neste momento.

“O principal é que a Cesan garanta água para toda a cidade, é o que está sendo prometido, porque o turismo é importante para nós, mas também é importante que a população toda esteja abastecida, senão o turista vira o vilão da falta de água. E a Cesan está investindo bastante nisso, com suas soluções, para poder fornecer água e isso trazer um turismo de qualidade para a cidade.”