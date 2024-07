Cesan vai implantar estações de água automatizadas para combater problemas no abastecimento em Guarapari

Foto: reprodução

A Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) quer dar um fim aos problemas de abastecimento de água em Guarapari até o próximo verão. A medida vem com o lançamento, em breve, de um edital para contratação da empresa que fará a implantação das novas Estações de Tratamento de Água (ETAs) automatizadas, que serão controladas à distância, eliminando a necessidade de um grande quadro de funcionários para operar as estações.

A novidade foi anunciada pelo diretor-presidente da Cesan, Munir Abud, em entrevista ao programa EStúdio 360, da TV Capixaba/Band, nessa terça-feira (02). Ele explicou que a companhia está passando por um processo de modernização dos métodos construtivos, incluindo a incorporação de robôs e inteligência artificial na sua estratégia de combate aos vazamentos.

A expectativa é que as primeiras ETAs automatizadas sejam instaladas antes do próximo verão para realização de testes. “Tão logo seja declarado o vencedor da licitação, vamos encomendar as primeiras Estações de Tratamento de Água Automatizadas para Guarapari. E vamos fazer um teste em algumas localidades da cidade para saber como essas estações vão se comportar com o aumento de demanda no verão”, afirmou Abud.