Chuva forte que atinge Guarapari deve continuar nos próximos dias

A forte chuva que atinge Guarapari desde a madrugada desta quarta-feira (31) deve continuar nos próximos dias, segundo informações do Boletim de Avisos Meteorológicos e Alertas do Espírito Santo, divulgado na tarde de hoje.

Até as 12h10, foram registrados acumulados de 10 a 40 mm em áreas da Grande Vitória e do litoral norte do estado, com um pico isolado de 96 mm na região do aeroporto de Guarapari.

A previsão para os próximos dias indica que regiões do litoral sudeste e do litoral norte do estado podem receber até 60 mm de chuva em alguns pontos, aumentando o risco de alagamentos e outros transtornos.

Reprodução/Sistema Alerta!

Segundo informações da TV Guarapari, um muro desabou e atingiu a parede de uma casa no bairro São Gabriel. Dois moradores, de 11 e 45 anos, sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari.

Já no bairro Portal Club, uma cratera se formou na rua principal. De acordo com informações, uma equipe da prefeitura foi ao local para realizar os reparos necessários.

A prefeitura de Guarapari e a Defesa Civil municipal foram procurados para dar mais informações sobre os impactos da chuva na cidade, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno.