Chuva intensa continua e moradores de Guarapari devem ficar em alerta; confira a previsão

Foto: arquivo Folha

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, nesta terça-feira (29), novos alertas de chuva, sendo um deles na cor laranja – grau de perigo – para acumulado em 52 cidades no Espírito Santo, incluindo Guarapari. O alerta é válido até as 10h de quarta-feira (30).

Por meio das redes sociais, a Prefeitura de Guarapari divulgou orientações para a população. Caso os moradores identifiquem sinais de deslizamentos, como trincas ou rachaduras em paredes/muros, devem acionar imediatamente a Defesa Civil pelo WhatsApp (27) 98896-6125 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Arte: reprodução/Prefeitura de Guarapari

Entre as cidades onde mais choveu, o Inmet informou que Alfredo Chaves foi o quarto município do país com maior volume de chuvas nas últimas 24 horas, registrando 34,6 mm.

Previsão da semana

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo permanecerá chuvoso nesta terça e quarta-feira em todo o Espírito Santo, influenciado pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que mantém a formação de nuvens carregadas na região. Na Grande Vitória, as temperaturas devem oscilar entre 20 °C e 26 °C.

A previsão indica que, na quinta-feira (31), a instabilidade começa a diminuir, embora ainda possam ocorrer chuvas em alguns momentos por todas as regiões do estado, devido ao transporte de umidade vindo do oceano. Na sexta-feira (1º), o sol deve aparecer com mais frequência, mas chuvas esparsas podem persistir em algumas áreas do Espírito Santo.