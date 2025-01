Cinco destinos imperdíveis no Espírito Santo para visitar em 2025

Dunas, praias preservadas e o tradicional forró pé de serra são grandes atrativos de Itaúnas. Foto: Tadeu Bianconi.

O Espírito Santo, com sua diversidade natural e cultural, desponta como um dos destinos turísticos mais atrativos do Brasil. Praias paradisíacas e montanhas deslumbrantes são apenas algumas das opções que o Estado oferece. Pensando em quem planeja viajar em 2025, a Secretaria Estadual do Turismo (Setur) destacou cinco destinos que merecem uma visita.

Em Domingos Martins, a Pedra Azul atrai turistas durante todo o ano. Foto: Tadeu Bianconi. Praias e parques fazem Guarapari ter um turismo completo. Foto: Arquivo/HM Comunicação.

Domingos Martins

Na região das Montanhas Capixabas, a Pedra Azul se destaca pela beleza natural e pelas trilhas que desafiam aventureiros. A cidade de Domingos Martins complementa o cenário com seu charme de inspiração europeia, pousadas acolhedoras, gastronomia típica e um clima agradável o ano todo.

Guarapari

Destino obrigatório para os amantes de sol e mar, Guarapari é famosa pelas areias monazíticas e águas cristalinas de suas praias. A cidade também conta com uma infraestrutura turística completa, incluindo uma vibrante cena gastronômica e opções de lazer noturno.

Pancas

Reconhecida como a capital capixaba dos esportes radicais, Pancas atrai visitantes pela Mega Tirolesa, a maior da América Latina. Além disso, o município oferece atividades como voo livre, rapel e trilhas que revelam formações rochosas imponentes, ideais para quem busca aventura.

Santa Teresa reúne cultura e boa gastronomia. Foto: Yuri Barichivich. Pancas é reconhecida como a capital capixaba dos esportes radicais. Foto: Hélio Filho/Secom.

Santa Teresa

Primeira colônia italiana do Brasil, Santa Teresa é um convite à imersão cultural e histórica. Suas vinícolas premiadas e o Museu Mello Leitão, dedicado à biodiversidade brasileira, fazem do município um destino que combina aprendizado e experiências únicas.

Itaúnas

Na região norte do Estado, a vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, é perfeita para quem deseja tranquilidade. Dunas, praias preservadas e o tradicional forró pé de serra garantem momentos inesquecíveis em um ambiente de simplicidade e beleza natural.

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, reforça o compromisso em promover os destinos capixabas: “O Espírito Santo reúne atrativos que vão do turismo de aventura ao cultural e gastronômico. Estamos investindo em infraestrutura e na divulgação dos nossos destinos para atrair visitantes e consolidar o Estado como uma referência no turismo nacional.”

*Com informações da Secretaria Estadual de Turismo (Setur).