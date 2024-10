Cine na Aldeia realiza última exibição na próxima quinta-feira (03) no cais de Perocão, em Guarapari

Fotos: divulgação

Na próxima quinta-feira (03), o Cine na Aldeia finaliza suas exibições com uma programação especial no cais de Perocão, em Guarapari. O encerramento do projeto, que visa democratizar o acesso à produção cinematográfica nacional por meio de exibições gratuitas, incluirá produções locais e uma homenagem ao cineasta Rodrigo Aragão.

O produtor cultural Bruno de Deus, do coletivo Sinestesia, falou sobre a última exibição: “Nós fecharemos o projeto com uma homenagem a um dos maiores cineastas em ação no Brasil, que é daqui, mas nem todo mundo conhece ainda, infelizmente: Rodrigo Aragão. Com a exibição de O Cemitério das Almas Perdidas, resgataremos a possibilidade de valorizar o artista local e toda a potência que Guarapari tem”, afirmou. O longa, gravado integralmente em Guarapari, retrata a história de jesuítas e bandeirantes amaldiçoados após trazerem o livro de São Cipriano ao Brasil.

O Cemitério das Almas Perdidas. Foto: reprodução

Ele enfatizou a importância de dar espaço a outras manifestações culturais, como o Congo. “Incluímos dentro do projeto, em todas as exibições, um momento para que o Congo seja evidenciado e reverenciado como nossa cultura tradicional mais forte e que, infelizmente, tem sido relegada pelos poderes constituídos”, destacou.

Outro destaque da exibição será o lançamento do curta-metragem “Guarapari Revisitada”, que traz imagens inéditas da cidade na década de 1960, capturadas pelo cineasta amador Ernst Bergmann. A produtora Alessandra Barros falou sobre o que o público irá conhecer com a obra, que tem direção de Adriana Jacobsen: “Em companhia do casal em início de namoro, revistamos Guarapari, bucólica e encantadora, na década de 1960.”

Impacto na comunidade

Sobre o impacto do Cine na Aldeia na comunidade local, Bruno destacou a aproximação e o contato com os moradores. “A gente buscou a estratégia de levar este produto para a rua, até onde está o indivíduo, aquele que poderá se reconhecer nas telas”, enfatizou.

Ele ressaltou ainda a importância de ações para garantir o apoio à arte local: “A movimentação cultural dos artistas diversos de Guarapari tem que ser apoiada em uma cadeia de políticas estruturantes que mobilizem a sociedade nesse consumo de arte e cultura.”

Confira a programação completa do Cine na Aldeia:

Data: 03/10 (quinta-feira)

Sessão matinê (17h): Ilha das Flores, Poesia do Abandono

Banda de Congo São Benedito (18h)

Sessão noturna (19h): Guarapari Revisitada, Cemitério das Almas Perdidas

Local: Cais de Perocão – R. Antônio dos Passos Loureiro – Perocão, Guarapari