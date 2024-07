Cine Turi leva cinema gratuito ao ar livre para Santa Mônica, em Guarapari

Fotos: divulgação

Desde fevereiro, o bairro Santa Mônica, em Guarapari, tem um projeto que busca levar acesso ao cinema a uma região distante do Centro da cidade. O Cine Turi tem apresentado filmes ao ar livre de forma gratuita em frente ao Turiya Café, na Vila Barari.

A proposta partiu da proprietária do local, Isabela Franco. Natural de Brasília e produtora de cinema, ela chegou a Guarapari durante a pandemia, quando o mercado audiovisual brasileiro sofria com a paralisação. O pontapé em outra área começou com a cerâmica, produzida por ela, até chegar ao Turiya Café e Cerâmica, inaugurado em dezembro do ano passado.

“Eu queria fazer o cinema há muito tempo por causa dessa minha ligação, comecei a querer voltar a mexer com vídeos, mas o cenário aqui não é tão animador, e quis colocar o cinema ao ar livre em prática. Quando resolvi abrir o café já sabia que faria algo nesse sentido”, conta a empresária.

A cada 15 dias, sempre às quintas-feira, um telão é projetado na Vila Barari para que a população possa chegar e acompanhar os filmes que são escolhidos através das redes sociais. São três sessões, com filmes infantis, comédias e filmes nacionais.

“O objetivo é facilitar o acesso das pessoas. Só tem um cinema na cidade e eu senti uma necessidade aqui na região, porque para as pessoas irem ao cinema em Guarapari elas têm que pagar para entrar mais o transporte e o lanche. Então vi essa forma dar acesso para os moradores daqui”, completa Isabela.

A próxima sessão já está marcada para o dia 18 de julho. As informações, programação e votação para escolha dos longas exibidos ficam disponíveis no Instagram @turiyacafe.