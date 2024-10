Clac comemora 62 anos e prepara lançamento de novidades

Luciano Grasse, presidente da Clac. Fotos: HM Comunicação.

A Cooperativa de Laticínios de Alfredo Chaves (Clac) comemorou recentemente 62 anos com uma série de ações especiais, incluindo uma missa no Supermercado Clac. Com mais de seis décadas de atuação, a cooperativa se consolidou como peça-chave no desenvolvimento econômico e industrial de Alfredo Chaves, e agora se prepara para lançar novidades que visam aumentar sua participação no mercado.

“Muita gratidão por tudo o que os sócios fundadores fizeram no passado, pelas 37 pessoas que fundaram a cooperativa, e também por todos aqueles que passaram pela Clac e fizeram história. Claro, também agradeço a todos os colaboradores que ajudaram e aos atuais colaboradores e sócios que continuam escrevendo essa história”, celebrou o presidente da Clac, Luciano Grasse.

A Clac conta atualmente com cerca de 107 colaboradores diretos e impacta aproximadamente 700 pessoas, incluindo empregos indiretos e famílias. “A cooperativa, com certeza, tem contribuído muito para o sustento de muitas famílias e continuará gerando empregos e renda, ajudando todos os associados”, completou Luciano.

Simone Carpanedo, Ilana Gaigher e Rolmar Botechhia

Simone Carpanedo, gerente do Supermercado Clac, destacou a união como fator essencial para o sucesso da cooperativa. “A cada ano que passa, o sentimento de gratidão aumenta, porque a nossa base é a união. Há 62 anos, os cooperados uniram forças e, hoje, vemos o poder dessa união. Estamos sempre trabalhando para fortalecê-la”, afirmou.

Para o ex-presidente da Clac, Rolmar Botecchia, a cooperativa representa a realização de um sonho. “A Clac, para mim, é uma realização de vida. Tive o prazer e a sorte de praticar tudo aquilo que sempre defendi: o trabalho coletivo. Sinto que cumpri meu dever”, disse Rolmar.

Novidades à vista

Além de celebrar a trajetória de sucesso, a Clac também está de olho no futuro, com o lançamento de novos produtos. “Recentemente, lançamos o queijo minas padrão e o requeijão com nova embalagem. Para o final do ano, estamos preparando o lançamento de doce de leite, iogurte em garrafa, requeijão culinário e queijo coalho. As embalagens já estão prontas, só aguardando a chegada para colocarmos os produtos no mercado”, revelou Luciano Grasse.

Ele também adiantou outros planos de expansão da cooperativa. A loja será ampliada, com a inclusão de uma lanchonete e uma padaria, além de melhorias no supermercado, visando um atendimento ainda melhor para os clientes. A Loja Agropecuária também passará por mudanças, com uma nova sede em construção.