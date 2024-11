Coletivo abre inscrições para oficinas gratuitas de roteiro e vídeo em Anchieta

Foto: divulgação/PMA

Após o sucesso do filme “Lugar de Mulher É Na Roda“, vencedor da categoria “Mostra Cena Capixaba” na 6ª edição do Festival Movimenta Cidade, o coletivo Me Ouve lança um novo projeto voltado à formação audiovisual. As oficinas de vídeo e roteiro gratuitas acontecerão no dia 7 de dezembro, no CEU das Artes, em Anchieta, e têm como objetivo estimular a produção cultural no município.

Com 25 vagas disponíveis, as oficinas de vídeo, ministrada por Luis Neves, e de roteiro, por Luiz Will, serão realizadas das 9h às 12h, incluindo intervalo e coffee break. As inscrições estão abertas e serão preenchidas por ordem de registro, até sexta-feira (22), clicando aqui.

As oficinas de audiovisual do Cinebenevente são abertas ao público em geral, com foco nos jovens com idade a partir de 15 anos, que residem no município de Anchieta. Não há necessidade de experiência prévia em audiovisual para participar.

Interessados podem acessar o edital e realizar a inscrição por meio do site, clicando aqui, ou tirar dúvidas pelo e-mail [email protected] e pelo Instagram @meouveproducoes.