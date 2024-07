Coluna Dom Antônio: O que falta para Guarapari ser uma cidade turística de verdade

Foto: Arquivo Folha

As escunas, os trenzinhos e as bananas vivem lotadas nos verões e nos feriadões, sendo prova que tendo atrações, os que vem a Guarapari prestigiam.

Na verdade, faltam mais atrações para ocupar os turistas fora dos horários de praia, para que eles tenham mais o que fazer e aproveitar melhor.

A primeira coisa é um shopping de verdade, para ser procurado a noite e nos dias de chuva, que já está sendo construído como deveria.

O shopping do artesanato que também está em fase final construção na Av. Paris, será uma boa alternativa para a Praia do Morro.

Árvores, bancos e muitas flores, além de quadras para prática de esportes, para quem já cansou de ficar na praia bronzeando.

Parque, zoológico e jardim botânico, para passeios em alternativa ao tempo de ficar na areia e atrações para a terceira idade.

Para estes, um hospital de verdade a tranquilizar em casos de emergências ou até cirurgias eletivas promocionais.

Distribuição de mapas com pontos turísticos nos bares e restaurantes, para que não fiquem só comendo e bebendo.

Melhor sinalização dos pontos turísticos e placas nas ruas, para facilitar os que vem pela primeira vez aqui.

Divulgar a data da fundação (1585), por José de Anchieta, no lugar da emancipação, para caracterizar cidade histórica.

Festivais nos feriadões para atrair um público extra que se interesse por cultura e história, além de ginástica na praia.

Incentivar a pesca esportiva, grupos de mergulho, natação e remo, para melhor aproveitar nossa flora e fauna marinha.

Estimular grandes congressos no SESC, para atrair um novo tipo de público diferente na motivação a nos visitar.

Liberar city tours para as praias e pontos turísticos, para que possam beber nestes passeios sem levar multas.

Diminuir o número de pedintes e moradores de rua, para importunar menos os turistas e evitar riscos.

Melhor e mais divulgação do já existente, inclusive de outras praias além das do Centro e Praia do Morro.

Com mais atrações seremos uma cidade verdadeiramente turística!

*Antônio Ribeiro é administrador pelo Mackenzie, especialista em Marketing pela PUC e MBA pela FGV, mestrado em Portugal e doutorado na Espanha. Autor de 47 livros e mais de 250 colunas sobre Guarapari.