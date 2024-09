Coluna Dom Antônio: Praia das Virtudes é outra joia no calçadão do Centro de Guarapari

Foto: Antônio Ribeiro

Seu formato em forma de arena, com areia branca, limpa e agradável para se estar, fazem desta uma das melhores e mais bonitas praias da Cidade Saúde.

Ajudando a ser mais límpida, nas duas laterais existem grandes blocos de pedras, que quebram as ondas, ajudando na limpeza e beleza desta linda praia.

Por conta destes grandes rochedos, que amortecem as ondas de mar aberto, a água das Virtudes é quase sempre nos tons verde ou azul transparente.

Nas duas laterais, com morros onde existe um mirante para se ver melhor as grandes tartarugas-gigantes, com castanheiras para se desfrutar da sombra.

Na da direita, onde se vê melhor as tartarugas-gigantes, existem estratégicos bancos para sentar, descansar e desfrutar da bela vista do mar.

Na lateral esquerda, um pouco acima da praia, está o tradicional Quiosque do Juca, que serve bons petiscos, cervejas e outros drinques.

Nos pequenos morros que circundam a praia, estão edifícios privilegiados, com vistas de cinema, a começar pela visão da própria praia.

Colabora a existência de uma praça quase privativa, triangular e com bons descansos e atrativos, já no novo padrão de Guarapari.

O formato da praia possibilita que moradores tenham o hábito de sair para nadar ou remar de caiaque ou prancha de windsurfe.

Com tanta beleza e comodidade, os privilegiados moradores costumam ir à praia o ano inteiro, aproveitando tudo que ela oferece.

Além disso, tem boa iluminação à noite, para no verão de noites mais quentes, aproveitarem a pracinha e inclusive a própria praia.

A uma quadra está o cemitério que Jorge Amado imortalizou na sua novela mais famosa por demorar dez anos para inaugurar.

As pedras são boas para pesca, por sua posição e já terem lugar para colocar as carretilhas e por possibilitarem uma boa vista.

Nestas pedras costumam aparecer aves parecidas com os guarás, só que menores e pretas, que se alimentam de mariscos.

Para chegar à Praia das Virtudes, existe um calçadão desde a Areia Preta, que vai até as Praias do Valadão e da Fonte.

Uma Associação de Moradores zela pela conservação desta joia!

*Antônio Ribeiro é administrador pelo Mackenzie, especialista em Marketing pela PUC e MBA pela FGV, mestrado em Portugal e doutorado na Espanha. Autor de 47 livros e quase 300 colunas sobre Guarapari.