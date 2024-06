Coluna Dom Antônio: Sucesso da Feijoada do Risa confirma o espírito solidário do povo brasileiro

Foto: Thiago Soares

Tenho experimentado a alegria de ver que os eventos divulgados pela Guaragenda são um sucesso. A feijoada do Recanto dos Idosos de Santo Antônio – RISA, não foi diferente e lotou o Guará Centro de Eventos.

Este lado solidário do brasileiro é algo a ser melhor analisado, já que se mostra mais forte a cada catástrofe no país. Até pessoas que pouco tem, fazem questão de dar algo ou melhor ainda, serem voluntários.

Temos visto gente que sai de seu estado e vai para o lugar da tragédia ajudar aos semelhantes, sendo o caso mais marcante o de um médico capixaba que foi para Porto Alegre e tristemente veio a falecer por lá.

Aconteceu recentemente com a enchente de Mimoso do Sul, que foi devastada pelas águas e imediatamente teve ajuda da população capixaba, inclusive de outros estados, com muitas doações e ajuda.

O caso mais recente é o do meu estado natal, o Rio Grande do Sul, que assolado pela maior enchente de todos os tempos, recebe doações por caminhões, aviões e navios, bem mostradas pelas redes de TV e Internet.

Afora as doações de água, comida e remédios, o PIX catapultou as doações em dinheiro, através de várias contas, que continuam recebendo valores pequenos que, somados resultam em grande monta.

Esta generosidade nacional, ajuda a minorar o sofrimento dos que tiveram que abandonar suas casas e buscar refúgio em abrigos montados com ajuda de muitos ou mudando para a casa de parentes.

Serve também como motivação inicial para muitos terem forças de reconstruir suas casas e vidas, o que algumas vezes significa uma vida inteira de sacrifícios e esforços para conquistar a casa própria.

Fica em aberto ao poder público a ajuda para reconstruir lojas, fábricas, escolas e hospitais destruídos pelas águas, para que voltem o mais breve possível a dar emprego e renda para a população.

Na verdade, cabe a este também o planejar e prevenir estas tragédias!

Antônio Ribeiro é administrador pelo Mackenzie, especialista em Marketing pela PUC e MBA pela FGV, mestrado em Portugal e doutorado na Espanha. Autor de 47 livros e mais de 250 colunas sobre Guarapari.