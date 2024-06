Coluna Entenda Direito: Descubra como sua empresa pode vender para o Governo

*por Amanda Gonzalez da Silveira, OAB/ES 32.231



As compras governamentais representam uma parcela significativa do mercado brasileiro, abrangendo desde itens básicos de consumo diário, como café e materiais de limpeza, até obras de grande vulto, como a construção de escolas e hospitais.

Muitos empresários desconhecem as oportunidades oferecidas pelo setor público, assim como os procedimentos para se tornar um fornecedor do governo, como por exemplos as possibilidades de ter contratos com a Prefeitura do seu Munícipio. Este artigo visa esclarecer esses pontos, destacando as possibilidades e as exigências legais envolvidas.

O governo, em suas várias esferas — federal, estadual e municipal —, necessita de uma ampla gama de produtos e serviços para manter suas operações e atender à população. Isso inclui desde itens simples, como papelaria e insumos alimentares, até serviços especializados, como consultorias e obras de infraestrutura. Portanto, há espaço para empresas de todos os portes e segmentos.

Desde o pãozinho francês, quentinho que é entregue diariamente em uma repartição pública, até o fornecimento de material para obras como areia, brita e cimento, tudo que o Governo compra passa por uma LICITAÇÃO.

Para vender para o governo, é necessário que a empresa esteja atenta aos processos de licitação. Esses processos são regulamentados pela Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) e visam garantir a transparência e a igualdade de condições entre os concorrentes. Qualquer empresa pode participar, desde que cumpra os requisitos estabelecidos nos editais de licitação.

Vender para o governo pode trazer diversas vantagens para as empresas:

Segurança Financeira: Os contratos com o governo oferecem um alto grau de segurança financeira, pois o pagamento é garantido pela administração pública, desde que todas as condições contratuais sejam cumpridas.

Regularidade: O governo é um comprador regular e previsível, o que pode proporcionar um fluxo constante de pedidos e receitas para a empresa.

Crescimento: Participar de licitações e fornecer para o governo pode abrir portas para novos mercados e oportunidades de crescimento.

Vamos a um exemplo prático. Imagine que sua empresa vende já regularmente de produtos de limpeza, como água sanitária, desinfetante, vassoura e materiais descartáveis. O governo precisa de todos esses materiais para escolas, hospitais e outros setores da Administração.

E é através de um edital de licitação que sua empresa pode apresentar uma proposta competitiva e, se vencedora, fornecer esses materiais regularmente, garantindo um fluxo contínuo de receita.

Outro exemplo pode ser uma empresa de construção civil. O governo frequentemente lança editais para a construção e manutenção de infraestrutura pública. Ao vencer uma licitação, sua empresa pode ser responsável por importantes obras como a construção de escolas ou hospitais, contribuindo para o desenvolvimento da comunidade e assegurando contratos de longo, médio e curto prazo.

Os contratos governamentais oferecem inúmeras oportunidades para empresas de todos os portes e setores. Estar atento aos editais, buscar assessoria especializada e cadastrar-se nos sistemas adequados e preparar propostas competitivas são passos essenciais para aproveitar essas oportunidades. Dessa forma, sua empresa pode não apenas expandir seus horizontes, mas também contribuir para o desenvolvimento do país, fornecendo produtos e serviços de qualidade para a administração pública.