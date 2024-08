Coluna Palavra de Fé: A doçura venceu

Foto: reprodução

Abigail teve dois: Quileabe e Daniel. Embora alguns teológos afirmem que o Quileabe descrito em II Samuel 3:3 seja o mesmo Daniel que aparece em I Crônicas 3:1. Independente disso, há uma linda lição dada por essa mãe – antes mesmo de gerar seus filhos com Davi.

Quando Nabal, de quem Abigail se tornou viúva, foi insolente com os mensageiros de Davi, ele reuniu quatrocentos homens para acabar com a vida de Nabal e de sua família. Esse exercíto, porém, foi derrotado pela doçura de Abigail. Como pode uma única mulher derrubar um exercíto de uns quatrocentos homens sem sequer usar espada?

Simples. Ao saber do ataque, Abigail prepara mantimentos e presentes, os coloca em uma carroça, pega a estrada e vai ao encontro dos sanguinários. Ao ver Davi, ela se prosta. Há quem diga que ela ficou prostrada muito tempo, em estado de humilhação. Mas, o que creio é que – na verdade – pela conclusão da história – Davi ficou prostrado diante dela.

Todo ser humano se prostra diante da doçura, se apequena diante da simplicidade e da humildade, se desarma diante da paz. Talvez essa seja a maior lição para o Dia das Mães: o que derruba um exército não é o tanque de guerra, mas sim a singeleza da doçura.

Abigail venceu o exército de Davi com sua doçura. Que lindo convite: lutar nossas guerras com louvor. Bem aventuradas sejam as mães. Essas guerreiras da paz que – muitas vezes – enquanto sangram por dentro cicatrizam toda uma família. Bem aventurados sejam os ventres, pois diante de um mundo em caos, a geração da vida é a melhor resposta possível.

Ninguém resiste a doçura de uma mãe. Quantos conflitos de irmãos acabam quando a mãe chega? É de perder a conta, não? Que o Deus de Toda Consolação siga dando doçura a cada ventre, singeleza a cada mãe, pois é possível que ao se prostrar diante dos que querem o nosso mal, eles acabem prostrados diante de nós.