Coluna Palavra de Fé: Adoração entre as gerações

Foto: reprodução

A cada geração que passa há um grande risco das pessoas se distanciarem do Senhor. O livro de Juízes relata a triste constatação de que entre uma geração e outra surge o desconhecimento de quem o Senhor é. Temos visto a sociedade investir de forma radical nas crianças, adolescentes e jovens. Vivemos tempos difíceis e as perspectivas (do mundo) não são boas.

Surge, portanto, uma necessidade urgente: investir, com profundo quebrantamento espiritual, nas novas gerações. Não podemos perder nossas crianças. Não podemos esquecer dos nossos adolescentes. Precisamos lutar pelos nossos jovens. Herança do Senhor são os filhos (Sl 127.3); cremos numa descendência forte, que permanece na Palavra de Deus e que é capaz de vencer o maligno (1 Jo 2.14).

Em nossa agenda diária deve haver espaço para o clamor pela nova geração. É provável que você conheça alguém que esteja distante do Senhor. Temos, portanto, um pedido: vamos formar um exército de intercessores para que os filhos, netos, bisnetos do povo de Deus vivam firmes na presença do Eterno. Deus está fazendo algo novo, é perfeitamente possível a convivência plena entre as gerações. Leia, por exemplo, o que o Senhor nos Exércitos disse em Zacarias 8:4-5. Esteja pronto para um resgate das novas gerações em adoração ao Senhor.