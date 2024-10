Coluna Palavra de Fé: Ser e fazer discípulos

Foto: reprodução

Conta-se a ilustração de porcos espinhos que durante um tempo de insuportável frio tiveram que fazer uma escolha. Para cada um, a primeira opção era viver separado, sem ferimentos, porém sucumbindo à frieza. A segunda opção era conviver com a máxima proximidade para aquecer um ao outro. A feridas se tornam inevitáveis, os espinhos são largos, no entanto a vida é preservada.

A vivência comunitária é repleta de desafios e espinhos. Unidade não é uniformidade. Pelo contrário, há diversidade enorme de histórias de vida, de marcas, até de opiniões. Porém, “há um só Senhor, uma só fé, um só batismo; um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos.” [Efésios 4:5-6]

Nesse cenário, surge o que comumente chamamos de “discipulado”. Muito mais que um projeto ou programa eclesiástico, trata-se de um estilo de vida. Ele surge da consciência de obedecer a ordem do Senhor Jesus: “portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.” [Mateus 28:19]

Quem ouve o chamado de Jesus e a Ele se entrega é um discípulo. Claro que “ser” envolve renúncia, obediência, disciplina e muito amor. Ser um discípulo, no entanto, é uma parte da obra. A outra, igualmente importante, é fazer discípulos. Essa é uma ordem central da nossa fé. Podemos chamar de “discipular”? Claro! Mas chame também de convidar, cuidar, amar, acompanhar, instruir e relacionar.

Que grande desafio é fazer de tantos que entram nos prédios de nossas igrejas mais do que apenas frequentadores ou membros, mas – sim – discípulos de Jesus. Que grande responsabilidade os ensinar a guardar todos as coisas que Ele mandou. Que grande privilégio fazer parte da missão de Deus para o mundo.

Eis a nossa missão: ser e fazer discípulos para glória de Deus. Eis a nossa visão: transformar a cidade, discípulo por discípulo, por meio da proclamação da Palavra de Deus, com ações de compaixão e graça.